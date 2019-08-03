أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقدم المحرز في محادثات السلام الجارية بين الولايات المتحدة وممثلي حركة طالبان. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن ترامب القول "لقد أحرزنا تقدما كبيرا. في الوقت الذي نجري فيه محادثات، حققنا الكثير من التقدم".

وأضاف ترامب "يمكننا التغلب على الوضع في أفغانستان خلال يومين أو ثلاثة أو أربعة إذا أردنا"، بيد أنه أعرب عن عدم تطلعه إلى إبادة 10 ملايين شخص يتواجدون هناك.

وكان ترامب قد أدلى بتصريحات مشابهة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الشهر الماضي. كبيرا. في الوقت الذي نجري فيه محادثات، حققنا الكثير من التقدم".وأضاف ترامب "يمكننا التغلب على الوضع في أفغانستان خلال يومين أو ثلاثة أو أربعة إذا أردنا"، بيد أنه أعرب عن عدم تطلعه إلى إبادة 10 ملايين شخص يتواجدون هناك.وكان ترامب قد أدلى بتصريحات مشابهة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الشهر الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يشيد بالتقدم في محادثات السلام مع طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.