ملك تايلاند تزوج عشيقته فى حضور زوجته

فى مشهد غريب وعجيب، أقام ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن، حفل زفاف أسطورى لعشيقته بحضور زوجته الملكة، لتتحول فيه العشيقة إلى قرينة ملكية.

ويأتى هذا الزفاف بعد أقل من ثلاثة أشهر من اقتران الملك بزوجته الحالية سوثيدا، التى كانت تعمل مضيفة طيران، وأنه بإتمام حفل الزفاف يكون ملك تايلاند البالغ 66 عاما، جعل عشيقته

"زوجة ملكية نبيلة"، فى أعقاب اعتراف الملكية الحديثة فى البلاد بتعدد الزوجات.

لكن المثيرة للغرابة والدهشة، أن زوجة الملك "الملكة سوثيدا فاجيرونجكورن نا أيوديا"، هى التى جلست بجوار الملك العريس أثناء حفل الزفاف، بينما زوجة الملك الجديدة، وهى "سنينات ونجفاجيرأباكدى، وتبلغ من

العمر 34 عاما، وكانت تعمل ممرضة وحارسة فى الجيش جلست بعيدا.

يشار أن ملك تايلاند، سبق وتزوج أربع مرات، وأقدم على هذه الخطوة علنا بعد اعتراف المملكة بتعدد الزوجات، وهى المرة الأولى منذ عام 1932، حيث كانت المرة الأخيرة التى يعطى فيها لقب "الزوجة الملكية النبيلة" فى العام 1921، بعدما اكتفى الملوك الأربعة السابقون بزوجة واحدة ما عدا الملك راما الثامن الذى لم يتزوج أبدا فى العلن.

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