إسبانيا تنقذ 59 مهاجرًا حاولوا عبور البحر المتوسط

تمكنت هيئة الإنقاذ البحري في إسبانيا من إنقاذ 59 مهاجرا، أغلبهم قصر، أثناء محاولتهم القيام بالرحلة الخطرة لعبور البحر المتوسط على متن قارب صغير.
وقالت الهيئة - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم السبت إنه
من المهاجرين الذين تم إنقاذهم دون سن الـ18، بالإضافة إلى 7 سيدات ورجل جميعهم ينحدرون - على ما يبدو - من شمال إفريقيا.
وأبلغ الحرس المدني هيئة الإنقاذ البحري بأن 51 شخصا
يذكر أن إسبانيا أصبحت بوابة دخول رئيسية للمهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا في عام 2018، إذ تم تسجيل حوالي 57 ألف حالة عبور غير شرعية.
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