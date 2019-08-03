تمكنت هيئة الإنقاذ البحري في إسبانيا من إنقاذ 59 مهاجرا، أغلبهم قصر، أثناء محاولتهم القيام بالرحلة الخطرة لعبور البحر المتوسط على متن قارب صغير. وقالت الهيئة، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم السبت، إنه تم رصد موقع المهاجرين اليوم عند مضيق جبل طارق من قبل قارب دورية الحرس المدني، الذي قام باصطحابهم إلى سفينة إنقاذ.

وأبلغ الحرس المدني هيئة الإنقاذ البحري بأن 51 شخصا من المهاجرين الذين تم إنقاذهم دون سن الـ18، بالإضافة إلى 7 سيدات ورجل جميعهم ينحدرون، على ما يبدو، من شمال إفريقيا.

يذكر أن إسبانيا أصبحت بوابة دخول رئيسية للمهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا في عام 2018، إذ تم تسجيل حوالي 57 ألف حالة عبور غير شرعية. رصد موقع المهاجرين اليوم عند مضيق جبل طارق من قبل قارب دورية الحرس المدني، الذي قام باصطحابهم إلى سفينة إنقاذ.وأبلغ الحرس المدني هيئة الإنقاذ البحري بأن 51 شخصا من المهاجرين الذين تم إنقاذهم دون سن الـ18، بالإضافة إلى 7 سيدات ورجل جميعهم ينحدرون، على ما يبدو، من شمال إفريقيا.يذكر أن إسبانيا أصبحت بوابة دخول رئيسية للمهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا في عام 2018، إذ تم تسجيل حوالي 57 ألف حالة عبور غير شرعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تتمكن من إنقاذ 59 مهاجرًا غير شرعي من المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.