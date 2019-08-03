ذكرى وفاة "غوشة" فارس القدس ومؤسس جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

في مثل هذا اليوم 3 أغسطس 2009، توفى سمير غوشة، المناضل الفلسطيني مؤسس جبهة النضال الشعبي عن عمر 70 عامًا في العاصمة الأردنية عمان إثر إصابته بسرطان الرئة.

بدايته

ولد الدكتور سمير غوشة في مدينة القدس عام 1937، وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس القدس، وحصل على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان من جامعة دمشق في سوريا.

التحق بصفوف العمل الوطني منذ نعومة أظفاره في حركة القوميين العرب عام 1967 وكان من قيادات العمل الطلابي، وبعد نكسة يونيو في عام

1967 أسس مع عدد من رفاقه "جبهة النضال الشعبي الفلسطيني".

أول وزير عمل فلسطينى

وانتخب أمينًا عامًّا لجبهة النضال الشعبي في العام 1971، وفي العام 1991 انتخب عضوًّا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا لجبهة النضال الشعبي.

Advertisements

وفي العام 1994 شغل غوشة منصب أول وزير عمل فلسطيني، إثر توقيع اتفاقية السلام بين منظمة التحرير وإسرائيل التي أسهمت في إنشاء السلطة الفلسطينية، في أول حكومة تشكلها السلطة الفلسطينية

بعد عودتها إلى الأراضي الفلسطينية عام 1994، ولكنه قدم استقالته عام 1998 .

نعى الرئيس الفلسطينى وجبهة النضال

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس سمير غوشة، وقال إن:"جماهير الشعب الفلسطيني وكل قواه الوطنية تخسر برحيل المناضل غوشه قائدًا سياسيًّا مقدامًا ومكافحًا عنيدًا ومدافعًا عن القرار الوطني المستقل".

ونعت اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني جماهير الشعب الفلسطيني، وجاء في بيان النعي:"لقد فقدت فلسطين وشعب فلسطين رجلًا من أغلى الرجال، فطوبى لهذا القائد العظيم، صاحب المواقف الرجولية، القابض على الجمر، وعلى المبادئ التي آمن بها وناضل من أجلها ومن أجل فلسطين"

والجدير بالذكر أن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تعتبر من الفصائل اليسارية في منظمة التحرير الفلسطينية.