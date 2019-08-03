الخارجية الأميركية تدين هجمات الحوثي الإرهابية في جنوب اليمن

دانت وزارة الخارجية الأميركية على لسان المتحدثة باسمها مورجان أورتاجوس، بشدة الاعتداءات التي نُفذت في اليومين الماضيين جنوبي اليمن.

وأكدت أورتاجوس في بيان نشرته على "تويتر"، أن الولايات المتحدة تعرب عن تعازيها الشديد لعائلات الضحايا الذين قتلوا في هذه الاعتداءات، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، مضيفة أن الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين في اليمن غير مقبولة.

وأكدت ضرورة العمل مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث نحو اتفاق سياسي ينهي الصراع، ويجلب السلام والاستقرار والأمان إلى اليمن.

وعرّت الهجمات الإرهابية التي شهدتها مدينة عدن حقيقة الأدوار والتنسيق المشترك بين ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، والجماعات الإرهابية المدعومة من قطر من أجل ضرب الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة من سيطرتهم.

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ومثّل تزامن الهجوم ضد معسكر "الجلاء" من قبل ميليشيات الحوثي بصاروخ باليستي إيراني الصنع، والهجوم الإرهابي بسيارة مفخخة ضد مركز الشرطة في "الشيخ عثمان" دليلاً واضحاً على التنسيق المشترك بين الجانبين في تحقيق الأهداف الإيرانية باليمن والمخططات التخريبية التي تموّلها قطر ضد أمن واستقرار اليمن.

وأكدت قيادات أمنية وعسكرية وسياسية لـ "الاتحاد" أن الأهداف باتت متوحدة لدى ميليشيات الحوثي والجماعات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" في ضرب أمن واستقرار عدن والمحافظات المحررة، مشيرةً إلى أن هذه القوى باتت تستحل دماء أبناء الشعب لتحقيق أهدافهم الإرهابية.

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