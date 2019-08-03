الجزائر: إرهابي يسلم نفسه للجيش جنوبي البلاد

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر اليوم السبت، بأن إرهابياً سلّم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة تمنراست أقصى جنوبي الجزائر.

وقالت الوزارة، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إن "الارهابي الذي سلّم نفسه أمس الجمعة، التحق بالجماعات الإرهابية عام 2016"، مشيرة إلى أنه كان بحوزته مسدس رشاش من نوع "كلاشنيكوف" وقنبلتين يدويتين وذخيرة.

وكانت قوات الجيش الجزائري اعتقلت سبعة إرهابيين و34 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلاً عن تدمير 11 ورشة ومخبأ للإرهابيين، في عمليات مختلفة خلال يوليو الماضي، كما تحفظت على ترسانة من الأسلحة والذخيرة.

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وأضاف البيان أن هذه النتائج تؤكد مرة أخرى، فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للقضاء على ظاهرة الإرهاب، وتحقيق الأمن على كامل التراب الوطني".