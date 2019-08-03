قتلى بانفجار في مطار الشعيرات السوري

قتل 12 عنصراً من قوات النظام السوري السبت، في انفجار ذخيرة في مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص في وسط سوريا، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، من دون أن يتمكن من تحديد السبب، في حين أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الانفجار ناجم عن "خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية"، مشيرة إلى "ارتقاء عدد من الشهداء" من دون تحديد الحصيلة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" إن "12 عنصراً من قوات النظام قتلوا جراء انفجار الذخيرة بعد ظهر السبت، إلا أن الأسباب لا تزال غير واضحة، إذا كانت ناجمة عن استهداف أو خلل فني".

وفي الوقت ذاته، أفادت "سانا"، بسقوط عدد من القتلى جراء انفجار بسبب خطأ فني في مطار الشعيرات، مضيفة أن "الانفجار وقع بعد ظهر اليوم، نتيجة خطأ فني أثناء نقل ذخيرة منتهية الصلاحية، وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء".

ويُعد مطار الشعيرات أحد أبرز المطارات العسكرية في سوريا، وكان ينتشر فيه مقاتلون إيرانيون داعمون لقوات النظام. واستهدفته الصواريخ الأميركية في أبريل العام 2018 رداً على هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون (شمال غرب) اتهمت واشنطن دمشق بتنفيذه وأودى بأكثر من 80 مدنياً.

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