قُتل وأصيب 150 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان، في عمليات مشتركة نفذتها قوات الأمن في إقليم فرح غرب أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت.
وقال مقر شرطة فرح في بيان إن قوات الأمن نفذت العمليات بشكل مشترك في ضواحي مدينة فرح، عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه الليلة الماضية.
اقرأ أيضاً... 20 قتيلاً في هجوم استهدف مكتب مرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني
وأضاف البيان أن سلاح الجو قدم أيضاً دعماً جوياً للقوات البرية، خلال العملية.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر مقر شرطة فرح أن قوات الأمن قتلت حوالي مئة مسلح، من بينهم الكثير من قادة طالبان خلال العملية.
وأضافت شرطة فرح أيضاً أن قوات الأمن أصابت 50 مسلحاً ودمرت حوالي 14 مركبة.
ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 150 عنصراً من طالبان في عمليات مشتركة في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.