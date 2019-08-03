كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوجل" يريد إسقاط ترامب في انتخابات 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مهندس سابق في "جوجل" عن اعتقاده أن عملاق محركات البحث، سيحاول التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

وقال كيفين سيرنيكي لشبكة (فوكس نيوز): "إنهم حقا يريدون أن يخسر ترامب في 2020. هذه هي أجندتهم".

وأضاف أن لدى "جوجل" نوعا من السيطرة على العملية السياسية، وهو أمر يدعو إلى القلق.

وطرد سيرنيكي من عمله في يونيو 2018، بعدما أبلغته الشركة أن قرار الفصل جاء نتيجة إساءة استخدامه معدات "غوغل"، لكن الموظف السابق دافع عن نفسه وقال إن الأمر يعود إلى الآراء المحافظة والشجاعة التي كان يدلي بها.

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ولم يكتف "جوجل" بفصل المهندس السابق، بل قام بإدراجه على قائمة سوداء بحيث يمنع من العمل لدى الشركة لاحقا.

وارتبط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلاقة متوترة مع "جوجل" وغيره من عمالقة التكنولوجيا خلال السنوات الماضية، حيث اتهم عملاق محركات البحث بحجب أخباره الإيجابية.

ويقول ترامب إن "جوجل وفيسبوك وتويتر تعامل المحافظين والجمهوريين معاملة جائرة للغاية"،مشددا على أنها "تحاول إسكات" الناس لكن دون أن تقديم دليل.