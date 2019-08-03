كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. مناظرات متلفزة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد التلفزيون الرسمي التونسي بأنه سيبث مناظرات بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة، لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأكدت قناة "التلفزة الوطنية" على موقعها الرسمي أن هذه المناظرات ستبث من الثاني حتى السابع من سبتمبر المقبل ضمن حلقات مباشرة تحت عنوان "الطريق إلى قرطاج"، وسيتناظر فيها جميع المرشحين حول برامجهم الانتخابية.

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وذكرت القناة أنها ستحافظ من خلال برامجها للانتخابات الرئاسية والتشريعية على طبيعتها كـ"مرفق عمومي لكل التونسيين".

وجاء ذلك بالتزامن مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستنظم في تونس في 15 سبتمبر المقبل، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في الـ25 من يوليو 2019.