باكستان تكمل 90٪ من العمل في ممر كارتاربور

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أكملت باكستان 90٪ من العمل في ممر كارتاربور من خط الصفر إلى جوردوارا صاحب وتعتزم افتتاحه في احتفالات ميلاد جورو ناناك البالغ عددها 550 عامًا في نوفمبر من هذا العام، وفقًا لتقرير إعلامي.

سيربط الممر دربار صاحب في كارتاربور الباكستانية بمزار ديرا بابا ناناك في منطقة جورداسبور ويسهل حركة حجاج السيخ الهندي بدون تأشيرة، والذين سيتعين عليهم فقط الحصول على تصريح لزيارة كارتاربور صاحب، الذي أنشأه عام 1522 من قبل مؤسس السيخ ديان.

وسوف تصل الدفعة الأولى من الحجاج من الهند إلى باكستان في 9 نوفمبر، ولكن لم يتم تحديد الرقم بعد.

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وأكملت باكستان 90 بالمائة من العمل في ممر كارتاربور، بما في ذلك بناء الطريق الرئيسي والجسر والمباني من خط الصفر إلى جوردوارا صاحب.

وقال التقرير "من المرجح أن يفتتح رئيس الوزراء عمران خان ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر جافيد باجوا الممر بمناسبة ذكرى بابا جورو ناناك في نوفمبر".

ووافقت الهند وباكستان في نوفمبر 2018، على إقامة معبر حدودي يربط غوردوارا داربار صاحب في كارتاربور الباكستانية - مكان الراحة الأخير لجورو ناناك - إلى ديرا بابا ناناك في منطقة غورداسبور في البنجاب.