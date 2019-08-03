كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل إعلام روسية: العميل سكريبال لن يعود إلى موسكو أبدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام روسية عدم نية عميل لندن السابق سيرغي سكريبال المتسمم في سالزبري البريطانية العودة إلى روسيا، ولاسيما بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة على موسكو بسبب قضية سمّه المختلقة.

ونشرت هذه الوسائل نبأ مفاده، أن سكريبال الذي تم تسميمه في المملكة المتحدة، اتصل بأقاربه في روسيا وأبلغهم بأنه لن يعود أبدا إلى البلاد.

وفرضت الولايات المتحدة اليوم السبت حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، على خلفيّة تسميم الجاسوس السابق سكريبال في سالزبري البريطانية عام 2018 بغاز الأعصاب نوفيتشوك، واتهام لندن الواهي لروسيا بالوقوف وراء العملية "انتقاما من سكريبال".

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وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس تعليقا على العقوبات، إن واشنطن ستعارض "تقديم أي قرض أو مساعدة تقنية لروسيا" من جانب المؤسسات المالية الدولية، وستفرض قيودا تمنع المصارف الأمريكية من تمويل الديون السيادية الروسية، إضافة إلى تقييد صادرات السلع والتكنولوجيا إلى روسيا.

سكريبال ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، حكم عليه بالسجن عام 2006 بتهمة "الخيانة العظمى" بعد إدانته بالتخابر مع لندن، قبل أن يطلق سراحه في صفقة تبادل عملاء بين موسكو ولندن وواشنطن، توجه بموجبها للعيش بصورة دائمة في بريطانيا حيث جرى تسميمه.