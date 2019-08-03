أحرز الهدف الثاني.. بوجلاب يساهم في فوز شالكه على فياريال

ساهم المغربي نسيم بوجلاب، لاعب فريق شالكه 04 الألماني، في الفوز الذي حققه فريقه أمس الجمعة، في مباراة ودية أمام فياريال الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتقدم شالكه في النتيجة عبر لاعبه غويدو برغشتالر بعد مرور 22 دقيقة على ضربة البداية، قبل أن يعدل فيسنتي إيبورا الكفة للغواصات الصفراء في حدود الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الطرفين.

وظهر نسيم بوجلاب في الجولة الثانية ليمنح فريقه التقدم من جديد بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 48، بينما اختتم باستيان اكزيبكا ثلاثية الفريق الألماني أربع دقائق قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

يذكر أن صاحب 20 عاما، بدأ مسيرته في نادي ليطماث الألماني، ثم انتقل إلى إيزرلوهن، قبل الانضمام إلى فريق شالكه 04 موسم 2015/2014.