قال محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، إن الوزارة أعدت إجراءات استثنائية لتسهيل عملية نقل المسافرين خلال عيد الأضحى، وذلك عبر إجرائين، ويتعلق الأول بتنظيم حملة تحسيسية وتواصلية بخصوص السلامة الطرقية من خلال تعبئة 36 مدينة بمحطاتها، والإجراء الثاني يهم الرخص الاستثنائية.
وأوضح بوليف في تصريح لموقع حزبه الرسمي، أن الاستعدادات مرتبطة بما تقوم به الوزارة في كل المناسبات والأعياد، وتتركز على أساس الالتزام مع المهنيين والمسافرين بالسلامة الطرقية.
وأوضح بوليف أن الإجراء الثاني، يهم الرخص الاستثنائية التي ستقوم الوزارة بمنحها من أجل تخفيف الضغط على وسائل النقل، ملفتا الانتباه في هذا الصدد، إلى أن الوزارة فتحت اليوم طلبات العروض بشأن الرخص الاستثنائية لتفادي الضغط على النقل، ولكي يكون العرض في مستوى الطلب.
ودعا المسؤول الحكومي، المراقبين لتكثيف عملهم الرئيسي، حاثا الدرك الملكي على أن يكونوا طرفا ديناميكيا وأكثر نجاعة في فترة الأعياد، وأشار المتحدث ذاته، إلى أن تزامن العطلة الصيفية مع عيد الأضحى، سيجعل المسافرين يتوزعون على الأيام مما سيخفف إلى حد ما من الضغط على الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر بوليف: الوزارة أعدت إجراءات لتسهيل نقل المسافرين في عيد الأضحى..حملات في 36 مدينة ومنح رخص استثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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