سورية: مقتل 12 عنصرا من قوات النظام في مطار الشعيرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 12 عنصرا من قوات النظام السوري قتلوا، بعد ظهر اليوم، السبت في انفجار في مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص في وسط سورية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بدورها أن الانفجار نتج من "خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية"، مشيرة إلى "ارتقاء عدد من الشهداء" من دون تحديد الحصيلة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "قتل 12 عنصرا من قوات النظام جراء انفجار الذخيرة بعد ظهر السبت، إلا أن الأسباب لا تزال غير واضحة، إذا كانت ناجمة عن استهداف أو خلل فني".

ويُعد مطار الشعيرات أحد أبرز المطارات العسكرية في سورية، وكان ينتشر فيه مقاتلون إيرانيون داعمون لقوات النظام.

وسبق أن استهدفت المطار الصواريخ الأميركية في نيسان/ أبريل العام 2017 ردا على هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون، اتهمت واشنطن دمشق بتنفيذه، وأودى بأكثر من 80 مدنيا.