عباس يجتمع باللجنة المكلفة بوقف الاتفاقيات مع الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ترأس الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آليات لتنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، الذي جاء تنفيذًا لقرار اتخذته القيادة الفلسطينية في تموز/ يوليو المنصرم، ردًا على قيام الاحتلال بهدم المنازل في وادي حمص في القدس المحتلة.

وعُقد الاجتماع في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، بالضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، التي بينت أن اجتماعات اللجنة "ستستمر لترفع توصياتها واقتراحاتها لعرضها على القيادة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن".

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، قد أعلن الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة لتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية بتعليق الاتفاقيات مع إسرائيل.

وأعلن عباس، في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل كافة ووضع آليات لتنفيذ ذلك، ردا على هدم الاحتلال منازل سكان وادي حمص في صور باهر.

وفي منتصف تموز/ يوليو الماضي، شرعت جرافات إسرائيلية بهدم مبانٍ عدة في وقت واحد، بعد إخلاء سكانها منها بشكل قسري، في إجراء أدانته عدة دول أوروبية وغيرها.