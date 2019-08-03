إيران وعمان تعتزمان إطلاق خط بحري من 'جاسك' إلى السلطنة

تعتزم إيران وسلطنة عمان إطلاق خط بحري لنقل شاحنات التبريد بين ميناء جاسك الإيراني وموانئ السلطنة مباشرة بدلا من نقل الشاحنات بشكل غير مباشر عبر ميناء الشارقة الإماراتي.
وأوضح عبد الخاني أن "الخط سيتم تدشينه برعاية شركة إيرانية"، لافتاً إلى أن "شاحنات الخضروات والفواكه كانت تنقل بشكل غير مباشر عبر ميناء الشارقة الإماراتي".
وأردف "بتدشين الخط الملاحي الجديد ستشهد الصادرات من إيران إلى عمان نشاطا أكبر".
وكان عبد الخاني قد أعلن، في تصريح صحفي سابق، أن حجم الصادرات الإيرانية إلى سلطنة عمان حققت نموا بنسبة 80 بالمئة على أساس سنوي، وأوضح أنه تم خلال الفترة ما بين 21 آذار و22 آب 2018، تصدير 1.1 مليون طن من السلع بقيمة 392 مليون دولار.
يذكر أن جملة من العوامل، في مقدمتها سهولة إصدار التأشيرات لرجال الأعمال وتسجيل الشركات للإيرانيين وتطوير أسطول الشحن والنقل، أسهمت بشكل إيجابي في تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
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