الكمارك: ضبط ست حاويات مواد كيمياوية خطرة معدة للتهريب في محطة بوابة البصرة

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، السبت، عن ضبط ست حاويات مواد كيمياوية خطرة معدة للتهريب في محطة بوابة البصرة.
وأضافت أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وسيلت بالسيل الكمركي واحالتها للقضاء".
وأكدت الهيئة تصديها" لكافة عمليات التهريب"، داعية منتسبيها في المطارات والمنافذ الحدودية والموانيء الى "تشديد اجراءات الكشف على الحاويات وتفتيش الأمتعة الشخصية".
وحذّرت الهيئة، ضعاف النفوس من "الإقدام على عمليات التهريب التي تهدد حياة العراقيين"، مؤكدة "أنها ستواصل فرض العقوبات بحق هؤلاء بموجب أحكام قانون الكمارك العراقي".
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