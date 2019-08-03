المبعوث الأثيوبي يدعو لرفع أسم السودان من سجل الدول الداعمة للإرهاب

ونقلت "سكاي نيوز" عن درير قوله، إن "اتفاق الأطراف السودانية سيساهم في إحلال السلام في البلد"، لافتا إلى أن "الأطراف السودانية بذلت جهودا حثيثة لإنجاز الإعلان الدستوري".

وأكد المبعوث الإثيوبي "دعم الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي للاتفاق بين الأطراف السودانية"، مطالباً بـ "رفع اسم السودان من سجل الدول الداعمة للإرهاب".



واعتبر درير أن "الاتفاق سيمهد لتأسيس دولة جديدة في السودان وعودة البلاد للاتحاد الأفريقي".

وتوصل المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، السبت، "لاتفاق كامل" حول الإعلان الدستوري، على ما أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات، ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية.