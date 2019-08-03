دعا المبعوث الإثيوبي للسودان محمود درير، السبت، إلى رفع اسم السودان من سجل الدول الداعمة للإرهاب.
وأكد المبعوث الإثيوبي "دعم الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي للاتفاق بين الأطراف السودانية"، مطالباً بـ "رفع اسم السودان من سجل الدول الداعمة للإرهاب".
واعتبر درير أن "الاتفاق سيمهد لتأسيس دولة جديدة في السودان وعودة البلاد للاتحاد الأفريقي".
وتوصل المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، السبت، "لاتفاق كامل" حول الإعلان الدستوري، على ما أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات، ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأثيوبي يدعو لرفع أسم السودان من سجل الدول الداعمة للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.