امنية الانبار تنفي اعتقال ناشطين اثناء مطالبتهم إطلاق سراح مرتدي 'البرمودا'

نفى رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار نعيم العكود، السبت، الانباء التي تحدثت عن اعتقال ناشطين اثناء مطالبتهم اطلاق سراح مرتدي سروال "البرمودا".
واضاف ان "القوات الامنية تقوم بمنع هذه الظاهرة وفق القانون ومحاسبة المخالفين الذين يرتدون سروال البرمودا"، مبينا ان "جهود القوات الامنية تصب باحترام الحرية الشخصية وفق التقاليد السائدة في المحافظة".
واوضح ان "القوات الامنية تقوم بمهام حفظ الامن والاستقرار في عموم مدن الانبار".
وكان مجلس محافظة الانبار قد نفى في وقت لاحق وجود معتقلين جراء ارتدائهم ملابس سروال "البرمودا" في سجون قيادة شرطة الانبار.
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