قتلى وجرحى في انفجار بمطار الشعيرات بريف حمص وسط سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام سورية، السبت، بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار في مطار الشعيرات بريف حمص وسط البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم نتيجة خطأ فني أثناء نقل ذخيرة منتهية الصلاحية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما لم يحدد بعد عددهم.
جدير بالذكر أن مطار الشعيرات استهدف من قبل واشنطن في أبريل/نيسان 2017، حيث قال البنتاجون إنه قصف المطار بـ59 صاروخ توماهوك.
وأوضح المتحدث باسم البنتاجون جيف ديفيز أن الضربة الصاروخية استهدفت طائرات وحظائر طائرات محصنة ومناطق لتخزين الوقود والمواد اللوجيستية ومخازن للذخيرة وأنظمة دفاع جوي ورادارات.
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