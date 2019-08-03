الأوقاف تحذر من استخدام المساجد فى إشهار زواج الصغيرات خلال العيد

اليوم السابع حذرت وزارة الأوقاف، من استخدام المساجد فى جريمة زواج القاصرات بصفة عامة، مؤكدة على جميع الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإشهار أي عقد زواج بأي مسجد من المساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها، وذلك بمناسبة قدوم عيد الأضحى...

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