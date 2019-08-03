خميس: نعمل على إفشال الحصار الغربي والاستمرار باستنهاض إمكانيات اقتصادنا

أكد رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس أن "سوريا تعمل في مواجهة المخطط العدواني ضدها على استراتيجيتين أساسيتين تقوم الأولى على إفشال الحصار الغربي بكل أشكاله وأدواته وأهدافه الخبيثة والثانية تقضي بالاستمرار في خطوات استنهاض قوى وإمكانيات الاقتصاد الوطني وتهيئة البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار والبناء بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة".
وفي كلمة له خلال المؤتمر الوطني الأول للإسكان الذي تنظمه وزارة الأشغال العامة والإسكان اشار خميس إلى أن "المدخل الأساسي للاستراتيجية الوطنية للإسكان يعتمد على تطوير التشريعات الخاصة بالسكن وعمل شركات التطوير العقاري وتوسيع مشاركتها في الجانب الاستثماري إضافة إلى استنهاض أموال القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مشاريع الاستثمار والتطوير العقاري" معتبراً أن "قانون الاستثمار الذي يتم إنجازه يشكل مرجعية قانونية وإجرائية للاستثمار في مختلف المجالات بما فيها الاستثمار في قطاع البناء والعقارات".
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