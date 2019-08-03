خميس: نعمل على إفشال الحصار الغربي والاستمرار باستنهاض إمكانيات اقتصادنا

أكد رئيس مجلس الوزراء السوري ​عماد خميس​ أن "سوريا تعمل في مواجهة المخطط العدواني ضدها على استراتيجيتين أساسيتين تقوم الأولى على إفشال الحصار الغربي بكل أشكاله وأدواته وأهدافه الخبيثة والثانية تقضي بالاستمرار في خطوات استنهاض قوى وإمكانيات ​الاقتصاد​ الوطني وتهيئة ​البيئة​ التشريعية والإدارية والتنظيمية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار والبناء بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة".

وفي كلمة له خلال المؤتمر الوطني الأول للإسكان الذي تنظمه ​وزارة الأشغال العامة​ والإسكان اشار خميس إلى أن "المدخل الأساسي للاستراتيجية الوطنية للإسكان يعتمد على تطوير التشريعات الخاصة بالسكن وعمل شركات التطوير العقاري وتوسيع مشاركتها في الجانب الاستثماري إضافة إلى استنهاض أموال ​القطاع الخاص​ للمشاركة بفاعلية في مشاريع الاستثمار والتطوير العقاري" معتبراً أن "قانون الاستثمار الذي يتم إنجازه يشكل مرجعية قانونية وإجرائية للاستثمار في مختلف المجالات بما فيها الاستثمار في ​قطاع البناء​ و​العقارات​".