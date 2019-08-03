ا ف ب: اعتقال 19 شخصا خلال تظاهرة المعارضة في موسكو

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن "اعتقال 19 شخصا على الأقل خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو والتي تندد منذ اسابيع باستبعاد مرشحين مستقلين من الانتخابات المحلية المقررة في ايلول".
وتجمع المئات في أمكنة مختلفة في وسط موسكو قبل ان تبدأ الشرطة التي انتشرت بكثافة عمليات الاعتقال.
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