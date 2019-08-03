ا ف ب: اعتقال 19 شخصا خلال تظاهرة المعارضة في موسكو

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" عن "اعتقال 19 شخصا على الأقل خلال تظاهرة للمعارضة في ​موسكو​ والتي تندد منذ اسابيع باستبعاد مرشحين مستقلين من ​الانتخابات​ المحلية المقررة في ايلول".

وتجمع المئات في أمكنة مختلفة في وسط موسكو قبل ان تبدأ ​الشرطة​ التي انتشرت بكثافة عمليات الاعتقال.