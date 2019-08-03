روسيا اليوم: الإنفجار بمطار الشعيرات أدى إلى سقوط نحو 20 قتيلا بينهم ضباط

كشف مصدر عسكري لقناة "​روسيا اليوم​" أن "الانفجار الذي وقع في مطار الشعيرات أدى إلى سقوط نحو 20 قتيلا بينهم ضباط".

وفي وقت سابق أفادت وكالة "سانا" بأن انفجارا وقع في ​مطار الشعيرات العسكري​ ب​ريف حمص​ الشرقي، مشيرة الى ان "الانفجار نجم عن خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية".