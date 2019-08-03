روسيا اليوم: الإنفجار بمطار الشعيرات أدى إلى سقوط نحو 20 قتيلا بينهم ضباط

كشف مصدر عسكري لقناة "روسيا اليوم" أن "الانفجار الذي وقع في مطار الشعيرات أدى إلى سقوط نحو 20 قتيلا بينهم ضباط".
وفي وقت سابق أفادت وكالة "سانا" بأن انفجارا وقع في مطار الشعيرات العسكري بريف حمص الشرقي، مشيرة الى ان "الانفجار نجم عن خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية".
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