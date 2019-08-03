فارس: اعتقال عنصر نشط في شبكات اسرائيلية غرب طهران

افادت وكالة "فارس" ال​ايران​ية عن "اعتقال عنصر في شبكات اسرائيلية بمحافظة البرز غرب ​طهران​"، مشيرة الى انه "تم مؤخراً اعتقال عنصر نشط في مجموعة اضطلعت بأنشطة تخريبية ترمي لتدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة وحقوق الإنسان في ايران".

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