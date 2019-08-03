حوري: الحريري لن يعقد جلسة لمجلس الوزراء يكون ثمنها التفجير

أوضح مستشار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ النائب السابق ​عمار حوري​، في حديث تلفزيوني، أن الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور تنص على حق ​رئيس الجمهورية​ بالدعوة إلى عقد جلسة ل​مجلس الوزراء​ إستثنائياً كل ما رأى ذلك ضرورياً بالإتفاق مع رئيس الحكومة، مؤكداً أن هذا حق لرئيس الجمهورية لكن الإتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري شرط واضح، بالإضافة إلى حضور رئيس الحكومة؟

وشدد حوري على أن التواصل قائم بين عون والحريري بشكل دائم، لافتاً إلى أن مضمون الإتصال بين الجانبين مختلف عم نشر في الإعلام، مشيراً إلى أن الإتصال ودي وأكد ضرورة إنعقاد مجلس الوزراء مع تذليل العقبات التي تحول دون ذلك.

وأكد حوري أن النية موجودة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الإعلان عن الإتصال عبر مصادر يوحي بأن هناك "تمريكة" على رئيس الحكومة، بالرغم من أن العلاقة مستقرة وجيدة وإيجابية، وبالتالي كل هذا النقاش لا داعي له عبر وسائل الإعلام، مشدداً على أن الحريري لن يعقد أي جلسة لمجلس الوزراء يكون ثمنها التفجير أو تعطيل مصالح المواطنين.