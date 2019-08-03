قوى الأمن: توقيف لبناني بحقه 3 مذكرات توقيف بجرائم ترويج وتعاطي مخدرات

أعلنت ​قوى الأمن الداخلي​ أن ​حاجز ضهر البيدر​ أوقف (ا.ح.) ١٩٩٥ لبناني بحقه 3 مذكرات توقيف والقاء قبض بجرائم ترويج وتعاطي وتجارة مخدرات. كما ضبط داخل سيارته كمية من حشيشة الكيف.

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