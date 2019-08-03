في أطول اعتصام في المغرب؛ دخلت احتجاجات سكان مدينة إميضر، عامها التاسع على التوالي، حيث نظمت حركة “على درب 96” أشكالا احتجاجية مختلفة، يوم أمس بإميضر، تخليدا لذكرى ميلادها الثامنة، واستمرارا للاعتصام الذي دخلته الساكنة منذ فاتح غشت 2011.
وحسب مصادر “اليوم 24″، اعتصم المحتجون صباح يوم أمس، بمحاداة الطريق الوطنية رقم 10، تخللته طقوس “الباروك”، حيث تناول المحتجون وجبات الكسكس بشكل جماعي، إلى جانب تعليق العديد من الأعلام واللافتات التي تحمل شعارات، ومطالب المحتجين، وذلك على جنبات الطريق، حيث تجمع الوافدون من مختلف دواوير إميضر.
إضافة إلى ذلك، جاب المحتجون في الفترة المسائية، في مسيرة احتجاجية، بعض الدواوير بالجماعة الترابية المحادية للطريق الوطنية رقم 10، رفع من خلالها المتظاهرون من الرجال والنساء، شعارات متنوعة تعبر عن مطالبهم وعن معاناتهم بعد أعوام من الاحتجاج السلمي المستمر.
ويشار إلى أن ساكنة “اميضر” يخوضون منذ غشت من سنة 2011 اعتصاما مفتوحا يعتبر الأطول من نوعه، حيث وصل عامه التاسع، احتجاجا على ما وصفوه بـ “واقع التهميش والإقصاء” الذي تعيشه المنطقة التي يوجد على أرضها أكبر منجم للفضة بإفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات إميضر تدخل عامها 9 على التوالي..التهميش في منطقة غنية بالثروات الطبيعية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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