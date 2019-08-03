خليلوزيتش يرفض عرضا من كبير الدوري المصري ويؤكد: “ليس ممكنا على الإطلاق”

رفض البوسني وحيد خليلوزيتش، المدرب السابق لفريق نانط الفرنسي، الدخول في مفاوضات مباشرة من أجل تدريب فريق الزمالك المصري، واحد من أكبر أندية الدوري المصري الممتاز.

ونقلت صحيفة ” في الجول” المصرية، اليوم السبت، تصريحا للمدرب خليلوزيتش، يؤكد فيه بأنه لا يفكر حاليا في الدخول في أي مفاوضات مع الزمالك، والدوري المصري لا يدخل في مخططاته بعد مغادرته الدوري الفرنسي الممتاز، وليس ممكنا الآن على الإطلاق.

المدرب السابق للمنتخب الجزائري، أكد في المناسبة ذاتها، بأنه يدرس الآن مجموعة من العروض والمشاريع، دون تحديد طبيعتها.

ويعتبر خليلوزيتش، هو المرشح الأول لخلافة الفرنسي هيرفي رونار، من أجل الاشراف على المنتخب المغربي لكرة القدم، بعد أن فك، أمس الجمعة، ارتباطه بشكل رسمي مع نادي نانط الفرنسي.