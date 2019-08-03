حكومته قريبة من التعديل بسبب الأداء والعثماني يعبر عن فخره بإنجازاتها!!

على الرغم من الانتقادات الموجهة من كل حدب وصوب، دافع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن أداء فريقه الحكومي، قائلا إنه “فخور بما تم إنجازه خلال عامين من الولاية الحكومية”.

وتأتي إشادة العثماني بعمل حكومته أياما بعد خطاب العرش، الذي طالب فيه الملك رئيس الحكومة برفع مقترحات لتعديلات في تشكيلتها، وفي ومناصب المسؤولية في الدولة قبل الدخول السياسي المقبل، مؤكدا المرحلة الجديدة تحتاج جيلا جديدا ونخبة جديدة.

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وأكد العثماني، خلال لقاء حزبي، صباح اليوم السبت، إن المغرب حقق جزءا كبير من الأهداف المرصودة في الإستراتيجيات الوطنية، مضيفا أنه وأعضاء حكومته يفخرون بما تم إنجازه خلال نصف الولاية الحكومية، قبل أن يردف “حصيح لم نحقق كل شيء ولم نستجب لكل المطالب لكننا حققنا إنجازات مهمة”، معتبرا أن رصيد كل حكومة مرتبط بالإمكانيات والمدة الزمنية المتاحة لها.

كما أثنى العثماني على مصادقة مجلس المستشارين بشكل نهائي على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالأراضي السلالية والقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين بصفة نهائية، مشيرا إلى اقتراب نشر هذا الأخير في الجريدة الرسمية لبدء تطبيقه على أرض الواقع.

واعتبر العثماني أن الحكومة حققت أمورا تنجز لأول مرة، معترفا في الوقت ذاته بوجود نواقص، حيث أكد أن المنجزات تعددت بين المستوى السياسي ومكافحة الفساد والمستوى الإقتصادي والإجتماعي والحقوقي، حسب وصفه.