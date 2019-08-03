بعد موسم واحد مع الفريق.. الفتح يفسخ عقد الترابي

أعلن فريق الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم، فسخ عقد مدافعه يوسف الترابي، تلبية لطلب اللاعب الذي فضل إنهاء مقامه بالفريق.

وانضم الترابي إلى الفتح الرباطي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق نهضة بركان، ليتم فسخ عقده بعد موسم واحد فقط قضاه مع ممثل العاصمة الإدارية.

وسبق لصاحب 30 عاما اللعب في صفوف مجموعة من الأندية بالمغرب، بدءا بالوداد الرياضي، الذي غادره عام 2010 في اتجاه الجيش الملكي، ثم لعب لفترتين مع فريقي النادي القنيطري وأولمبيك آسفي.

وانتقل الترابي إلى النهضة البركانية قادما من النادي القنيطري، قبل أن يضمه الفتح الرباطي في الميركاتو الصيفي لعام 2018، غير أن الإصابة التي تعرض لها جعلت ظهوره قليلا في تشكيلة مدرب الفتح وليد الركراكي.