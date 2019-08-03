اصطدام سفينة ركاب بباخرة نقل الحاويات كاد أن يتسبب في كارثة بالمياه المتوسطية الدولية

خلف اصطدام سفينة لنقل الركاب بباخرة لشحن الحاويات، يوم الأربعاء، في المياه الدولية المتوسطية، القريبة من الحدود البحرية المغربية، حالة من الرعب والقلق في صفوف الركاب، الذين لم يتنفسوا الصعداء إلا بعد وصولهم إلى مرفئ ميناء طنجة المتوسط.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الحادثة وقعت حوالي الساعة الثانية صباحا، بين سفينة “نابوليس” التابعة لشركة “باليريا” وباخرة “كارولينا ستار”الخاصة بنقل البضائع على مستوى المياه الدولية، ما أسفر عن حدوث أضرار متفاوتة في هيكلهما الخارجي.

وأبرزت المصادر للموقع، أن باخرة نقل البضائع أكملت طريقها إلى ميناء الجزيرة الخضراء، فيما رست سفينة نقل المسافرين في مرفأ ميناء طنجة المتوسط، حوالي 3 ساعات بسبب عطل في بابها الرئيسي قبل أن يتمكن الركاب من الخروج منها.

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موقع “اليوم 24” اتصل بإدارة ميناء طنجة المتوسط للحصول على معطيات، لكن المسؤولين لم يدلوا بأي تصريح رسمي بخصوص الحادثة.

وكانت إدارة ميناء الجزيرة الخضراء قد نشرت أمس بلاغا صحفيا على حسابها في “تويتر” توضح فيه أن الحادث لم يستبب في أي أضرار بشرية، مشيرة إلى أن سفينة “نابوليس” ستستأنف عملها فور صيانتها.