إنتر ميلان يخطط لرد الصفعة ليوفنتوس في الميركاتو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي يخطط لرد الصفعة لنظيره يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الإنتر يتفاوض مع مانشستر يونايتد بشأن روميلو لوكاكو، قبل أن يتدخل يوفنتوس في الصفقة، ويسحب البساط من تحت أقدام النيراتزوري عارضًا خدمات باولو ديبالا على الشياطين الحمر.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر أراد استغلال تردد ديبالا في الانتقال إلى اليونايتد، ويسعى لتخريب قدوم لوكاكو إلى يوفنتوس.

وأشار إلى أن إنتر أبلغ اليونايتد أنه مستعد لرفع عرضه المالي من 60 إلى 70 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت لضم لوكاكو.

وأوضح أنه حتى الآن ليس معلومًا إذا كان اليونايتد سيهتم بعرض إنتر، أم سينتظر آخر التطورات في الصفقة التبادلية مع يوفنتوس.