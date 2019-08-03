ميسي يستعد لمفاجأة زملائه في برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستعد لمفاجأة زملائه في فريق برشلونة الإسباني، اليوم السبت.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ميسي عاد إلى مدينة برشلونة في الساعة التاسعة من صباح اليوم، قادمًا من جزيرة إيبيزا، حيث كان يقضي عطلته الصيفية هناك برفقة العائلة.
ورغم أن ميسي لديه إذن من برشلونة بعدم المشاركة في التدريبات حتى غدٍ الأحد، إلا أن اللاعب الأرجنتيني قد يتواجد في مران اليوم الذي ينطلق في الساعة السادسة والنصف مساءً.
وتأخر ميسي في الانضمام إلى تدريبات برشلونة، بسبب أنه شارك في بطولة كوبا أميركا هذا الصيف رفقة منتخب الأرجنتين.
ويستعد برشلونة لمواجهة آرسنال، غدًا الأحد، في كأس جوهان غامبر على ملعب "كامب نو".
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