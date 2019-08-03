شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مديرية سحار بمحافظة صعدة والان مع التفاصيل

قصفت مقاتلات التحالف العربي أهداف لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن اليوم السبت، آب 03، 2019.

وقالت مصادر محلية إن الطيران الحربي قصف أهدافا للمليشيا في منطقة آل الصيفي التابعة لمديرية سحار قرب مركز المحافظة.

ولفتت إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء مديرية سحار.

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وفي وقت سابق اليوم تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية من استعادة السيطرة على مواقع جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة بعد معارك مع مليشيا الحوثي المتمردة.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش الوطني حررت مرتفعات جبال "الدخاس" و "الخضاض" بمديرية الصفراء.

ولفت إلى أن المعارك اسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية واغتنام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.