شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قوات الجيش تحرر مواقع جديدة في مديرية الصفراء والان مع التفاصيل

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية ، اليوم السبت ، من استعادة السيطرة على مواقع جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة بعد معارك مع مليشيا الحوثي المتمردة.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش الوطني حررت مرتفعات جبال "الدخاس" و "الخضاض" بمديرية الصفراء.

ولفت إلى أن المعارك اسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية واغتنام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.