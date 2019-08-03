شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين العمليات الإرهابية في مدينة عدن والان مع التفاصيل

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، بأشد العبارات الهجومين الارهابيين اللذين استهدفا معسكر خلال عرض عسكري في العاصمة المؤقتة عدن ما أودى بحياة أكثر من 40 شخصاً وجرح العشرات. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة ،على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وفق قرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتمدة. وعبر القضاة عن خالص التعازي وصادق المواساة لاسر الضحايا..متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

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