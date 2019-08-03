شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تطالب بجهود مكثفة لتأمين مضيق هرمز والان مع التفاصيل
طالبت شركات النقل البحري الألمانية ببذل جهود مكثفة، لتأمين الطرق البحرية في ظل النزاع القائم في مضيق هرمز.
وقال عضو مجلس رئاسة الاتحاد الألماني لشركات النقل البحري، رالف ناجل، في تصريحات لإذاعة غرب ألمانيا اليوم السبت إنه يأمل أن تؤدي الجهود الدبلوماسية إلى ضمان سلامة المنطقة البحرية وحرية الملاحة فيها.
ولا يستبعد إمكانية إرسال مهمة عسكرية أوروبية لتأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة إجراء دراسة متأنية لتحديد نوع المهمة العسكرية التي سيكون لها تأثير الحماية وليس تأثير التصعيد، مضيفاً أنه لا ينبغي جر البحارة إلى نزاع بين الولايات المتحدة وإيران.
وذكر ناجل أن هناك عواقب اقتصادية أيضاً لهذا النزاع على شركات النقل البحري، حيث يعني ارتفاع المخاطر ارتفاع أقساط التأمين، ويعول المسؤول في تهدئة النزاع على عمان، التي لعبت من قبل دوراً جيداً في وساطات، على حد تعبيره.
وذكر أن هناك دولاً أخرى مطلة على الخليج تسعى إلى التهدئة، موضحاً أنه ليس هناك طرف لديه أي مصلحة اقتصادية في حصار دائم لهذا المضيق البحري.
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