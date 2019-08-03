شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان.. مقتل وإصابة 150 من طالبان في عمليات بمدينة فرح والان مع التفاصيل
قُتل وأصيب 150 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان، في عمليات مشتركة نفذتها قوات الأمن في إقليم فرح غرب أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت.
وأكد مقر شرطة فرح في بيان أن قوات الأمن نفذت العمليات بشكل مشترك في ضواحي مدينة فرح، عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه الليلة الماضية.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر مقر شرطة فرح أن قوات الأمن قتلت حوالي مئة مسلح، من بينهم الكثير من قادة طالبان خلال العملية.
وذكرت شرطة فرح أيضاً أن قوات الأمن أصابت 50 مسلحاً ودمرت حوالي 14 مركبة.
ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان.. مقتل وإصابة 150 من طالبان في عمليات بمدينة فرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.