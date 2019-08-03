شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان.. مقتل وإصابة 150 من طالبان في عمليات بمدينة فرح والان مع التفاصيل

قُتل وأصيب 150 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان، في عمليات مشتركة نفذتها قوات الأمن في إقليم فرح غرب أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت.

وأكد مقر شرطة فرح في بيان أن قوات الأمن نفذت العمليات بشكل مشترك في ضواحي مدينة فرح، عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه الليلة الماضية.

Advertisements

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر مقر شرطة فرح أن قوات الأمن قتلت حوالي مئة مسلح، من بينهم الكثير من قادة طالبان خلال العملية.

وذكرت شرطة فرح أيضاً أن قوات الأمن أصابت 50 مسلحاً ودمرت حوالي 14 مركبة.

ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.