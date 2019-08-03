شكرا لقرائتكم خبر عن 147 منظمة تستنكر الصمت على جرائم الحوثي والان مع التفاصيل

أصدرت 147 منظمة مجتمع مدني، الجمعة، بياناً استنكرت فيه الصمت الإقليمي والدولي على جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين.

وجاء في البيان "نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه ندين ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية عدداً من الجرائم المروعة بحق المدنيين والتي تؤكد تعمدها لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعمدها للقتل المباشر والممنهج واستهداف الأطفال والمدنيين"، بحسب ما ذكر موقع "سبتنبرنت" الإخباري اليمني.

وأدان البيان بشدة التفجير الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي في حي عمر المختار بمديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، حيث استهدفت بسيارة مفخخة مركزا تابعاً لشرطة الشيخ عثمان الخميس 1 أغسطس (آب) خلفت 18 ضحية بينهم 6 مدنيين وامرأتان وطفلان، وكان ذلك بالتزامن مع تفجير الميليشيا لمعسكر الجلاء من نفس اليوم بمديرية البريقة بمحافظة عدن والذي أسفر عن مقتل 18 شخصاً وإصابة 28 آخرين.

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واستنكر البيان "الصمت المستمر وغير المبرر للمنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إزاء ما يحدث من جرائم متكررة ومتعمدة ترتكبها المليشيات الحوثية بشكل سافر ومتعمد وممنهج، ونطالب المجتمع الدولي بالإفصاح عن موقفه من جرائم المليشيات الحوثية، ونؤكد على أن السكوت على هذه الجرائم تعتبره المليشيات الحوثية إذناً لها بالاستمرار في ارتكاب الجرائم".

وحملت المنظمات الحوثيين أولاً المسؤولية والأمم المتحدة أيضاً المسؤولية التبعية إزاء صمتها على جرائم القتل والقصف والترويع والذي أدى إلى استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب تلك الجرائم بشكل يومي مستغلة المواقف الضبابية للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، خاصة أن الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في عدن تأكد بأن الميليشيا لا تسعى للسلام ومستمرة في ارتكاب الجرائم وانتهاكها للقرارات الأممية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن "حياة الإنسان في اليمن فوق كل اعتبارات سياسية كانت أو غيرها من الأعذار التي يمكن أن تبرر بها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمنظمات الدولية مواقفها المتخاذلة تجاه إجرام وانتهاكات ميليشيا الحوثي".