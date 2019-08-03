البحسني: عندما تلقيت العلاج في الخارج لم آخذ ريالا واحد من خزينة حضرموت

أكد محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، أنه في شدة مرضه لم يفكر بأخذ ريال واحد من خزينة المحافظة رغم صلاحيته في ذلك، وذلك تقديرا منه للظروف التي تمر بها حضرموت.

وقال السيد المحافظ إنه من غير اللائق أن يتم التشهير بحضرمي من قبل حضرمي، بل بأخذه على انفراد ونصحه بما فيه من عيوب.

وعن زراعة الفتنة والتجريح بحق المحافظ، أوضح البحسني أنه إذا ثبت عليه نهب ريال من خزينة حضرموت، فإنه لن يمانع من التشهير به، لكن إذا وجد دليل عليه، وليس ظلما وتجريحا بحقه.