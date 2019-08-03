شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني: عندما تلقيت العلاج في الخارج لم آخذ ريالا واحد من خزينة حضرموت والان مع التفاصيل
أكد محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، أنه في شدة مرضه لم يفكر بأخذ ريال واحد من خزينة المحافظة رغم صلاحيته في ذلك، وذلك تقديرا منه للظروف التي تمر بها حضرموت.
وقال السيد المحافظ إنه من غير اللائق أن يتم التشهير بحضرمي من قبل حضرمي، بل بأخذه على انفراد ونصحه بما فيه من عيوب.
وعن زراعة الفتنة والتجريح بحق المحافظ، أوضح البحسني أنه إذا ثبت عليه نهب ريال من خزينة حضرموت، فإنه لن يمانع من التشهير به، لكن إذا وجد دليل عليه، وليس ظلما وتجريحا بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر البحسني: عندما تلقيت العلاج في الخارج لم آخذ ريالا واحد من خزينة حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.