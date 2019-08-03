شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الإنتقالي يتوعد بكشف نتائج التحقيق في إعتداء معسكر الجلاء والان مع التفاصيل

توعد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني علي بن بريك ب‏الكشف عن نتائج التحقيقات باستهداف معسكر الجلاء يوم الخميس الماضي .

وقال بن بريك في تغريدة له على تويتر انه سيتم كشف التحقيقات لكل الشعب في مؤتمر صحفي وبكل التفاصيل التي وصلنا لها .. مشيراً إلى أن لجنة التحقيق لا تزال مستمرة في عملها .

وأشار إلى أن اللجنة إستعانت بخبراء في تقنية الصواريخ والدفاع الجوي حيث يتم جمع كل المعلومات الاستخباراتية وربطها وتحليلها .

وأستشهد 39 جندياً بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد، العميد، منير اليافعي، أبواليمامة، في هجوم إستهداف عرضاً عسكرياً في معسكر الجلاء بالعاصمة المؤقتة عدن .