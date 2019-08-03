شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يوجه بوقف أي ممارسات خارجة عن النظام والقانون ضد المواطنين والان مع التفاصيل

أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً بكل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ومحافظ عدن أحمد سالم ربيع، وذلك للوقوف على جملة الأوضاع بعدن والمحافظات المجاورة بما يهدف لتعزيز الأمن واستتبابه.

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، خلال الاتصال أكد رئيس الجمهورية على ضرورة ان يعمل الجميع على توحيد الجهود والصفوف والحفاظ على وحدة النسيج المجتمعي في مواجهة العدو المتربص بالشعب اليمني في كل منطقة وموقع وخطوط التماس من المليشيات الحوثية الإيرانية المتمردة.

ولفت إلى ما قدمته عدن، ولحج، وأبين، الضالع وتعز وباقي المحافظات من تضحيات جسيمة في سبيل ذلك وبسط نفوذ الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين والاهتمام باحتياجاتهم ومعيشتهم اليومية.

وشدد الرئيس على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار ونبذ الأعمال والتصرفات الفردية تجاه أبناء الوطن ومن أي محافظة كانت والمسيئة إلى تقاليد شعبنا وقيمه الأصيلة والتي تخدم في المجمل نتائجها وانعكاساتها مليشيات التمرد الحوثية الإيرانية والجماعات الإرهابية المساندة لها.

ووجه الرئيس السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في محافظات عدن ولحج والضالع، بوقف أي ممارسات خارجة عن النظام والقانون ضد المواطنين والممتلكات الخاصة.. ونبذ الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض على أساس مناطقي أو سياسي بعد الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة المؤقتة عدن يوم أمس.

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وشدد الرئيس في توجيهاته على رص الصفوف وتوحيد الجهود والإمكانات لتواكب الواقع الرافض للانقلاب ومن أجل استعادة الدولة وتحرير ما تبقى من مناطق الوطن وصولاً إلى العاصمة صنعاء وبناء اليمن الإتحادي الجديد الضامن لحقوق كافة أبناءه من شمال الوطن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه.

وحمّل الرئيس المحافظين وقيادات الأجهزة الأمنية في مختلف المناطق المحررة مسؤولية أي تقصير في تنفيذ هذه التوجيهات، وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه حماية المواطنين وممتلكاتهم ووقف أي إنتهاكات وممارسات في هذا الإطار.

ودعا الرئيس كافة الجهات الحكومية والأجهزة الرسمية وغيرها إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة التمرد الحوثي المدعوم من إيران، واستكمال مسيرة تحرير ما تبقي من محافظات الوطن واستعادة المؤسسات وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

ومن جانبه عبر كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ومحافظ عدن أحمد سالم ربيع عن امتنانهم لمتابعه فخامة الرئيس لمختلف التطورات التي تشهدها عدن والمحافظات المجاورة بجوانبها المختلفة وذلك في إطار اهتمام فخامة الرئيس الدائم بأوضاع الوطن عموما.

وأكدا على العمل مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية وبتعاون المواطن نحو تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بما يفضي لاستتباب الأمن واستقراره والانتصار لإرادة شعبنا اليمني في دحر مشروع التمرد وتوحيد الصف واللحمة الواحدة قوة مجتمعنا وعزة شعبنا .. مؤكدين على العمل فوراً بترجمة توجيهات فخامة الرئيس إلى واقع عملي لمختلف الأطر الحكومية والأجهزة الأمنية في وقف الاختلالات وتجاوز تداعياتها المضرة بالنسيج الوطني المجتمعي والتي تخدم أولا وأخيرا مليشيات التمرد وجماعات التطرف والإرهاب