مستشفى الطفل المركزي تؤكد اندلاع حريق وتصدر توضيحا بشأنه

اكدت مستشفى الطفل المركزي ببغداد، السبت، اندلاع حريق، فيما اصدرت توضيحا بشأنه.

وقال رديف مدير المستشفى حيدر المالكي في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع اليوم في مدخل المستلزمات الطبية التابع لدائرة صحة بغداد الكرخ الواقع بالجهة الثانية من المستشفى"، مبينا ان "الحريق لم يندلع داخل المستشفى".

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واضاف ان "فرق الدفاع المدني دخلت من مدخل المستشفى بهدف تطويق الحريق في البناية المجاورة"، مشيرا الى انه "تم اخماد الحريق بالكامل دون وقوع اية اصابات".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.