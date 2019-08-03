انقاذ شخص حاول الانتحار شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد تمكنت، اليوم، من انقاذ شخص حاول رمي نفسه من اعلى جسر الاعظمية بدافع الانتحار".

يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.