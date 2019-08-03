الانواء تنشر تقريرا بشأن هزة ارضية ضربت دربندخان

اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، ان هزة ارضية ضربت قضاء دربندخان في محافظة السليمانية. وبحسب تقرير الهيئة ان "قوة الهزة بلغت 3.6 درجات على مقياس ريختر"، مشيرا الى انه "لم ترد انباء عن حصول اضرار بسببها".

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