انفجار في مطار الشعيرات بسوريا

وقع انفجار في مطار الشعيرات في سوريا بسبب خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا". وذكرت الوكالة أنه جراء الانفجار سقط عدد من القتلى. وأشارت الوكالة إلى أن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم نتيجة خطأ فني أثناء نقل ذخيرة منتهية الصلاحية. ويعتبر مطار الشعيرات من أكبر المطارات العسكرية في سوريا ويقع في ريف حمص الغربي.



يُذكر أن سلاح الجو الأمريكي كان قد استهدف في نيسان 2017 مطار الشعيرات بـ 59 صاروخ بذريعة استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي في منطقة خان شيخون انطلاقاً من هذا المطار. يُذكر أن سلاح الجو الأمريكي كان قد استهدف في نيسان 2017 مطار الشعيرات بـ 59 صاروخ بذريعة استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي في منطقة خان شيخون انطلاقاً من هذا المطار.

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