تفاصيل المؤتمر الفني لمنتخبات المجموعة الثانية في غرب آسيا

وقال رئيس اللجنة المشرفة على البطولة لاتحاد غرب آسيا حسين سعيد، خلال المؤتمر، إن "العراق يسعى إلى أن تكون هذه البطولة بروفة ناجحة لبطولات قادمة، يحاول من خلالها اكتساب الخبرات في عملية التنظيم والتي ستكون خطوة أولى تساهم بشكل كبير في رفع الحظر الرياضي عن بقية الملاعب العراقية"، مشدداً على "ضرورة تكاتف الجميع في سبيل إظهارها بصورة إيجابية".وأوضح سعيد، أن "التحضيرات في أربيل اكتملت، بعد أن تم تجهيز الملعب بشكل كامل ومعالجة النواقص، فضلاً عن توفير ملاعب للتدريب على مستوى عال، وهذا يعطينا أريحية كبيرة في نجاح التنظيم من قبل العراق".

وأضاف، أنه "تمت مناقشة كل الجوانب التي تتعلق بالأمور التنظيمية والتسويق والإعلام، فضلا عن شرح مفصل لكل تعليمات البطولة".

وتم خلال المؤتمر أيضاً تحديد ألوان الملابس الخاصة في مباريات، يوم غد الأحد، إذ سيرتدي المنتخب البحريني اللون الأحمر، بينما يكون الفريق الأردني باللون الأبيض، وفي المباراة الأخرى سيكون المنتخب الكويتي باللون الأزرق والسعودي باللون الأبيض.