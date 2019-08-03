تفاصيل المؤتمر الفني لمنتخبات المجموعة الثانية في غرب آسيا

2019-08-03 | 13:29
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عقد المؤتمر الفني والتنسيقي لبطولة "اسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا، اليوم السبت، في فندق الشيراتون، وبحضور اللجنة المنظمة، وجميع ممثلي المنتخبات المشاركة للبطولة.
وأوضح سعيد، أن "التحضيرات في أربيل اكتملت، بعد أن تم تجهيز الملعب بشكل كامل ومعالجة النواقص، فضلاً عن توفير ملاعب للتدريب على مستوى عال، وهذا يعطينا أريحية كبيرة في نجاح التنظيم من قبل العراق".
وأضاف، أنه "تمت مناقشة كل الجوانب التي تتعلق بالأمور التنظيمية والتسويق والإعلام، فضلا عن شرح مفصل لكل تعليمات البطولة".
وتم خلال المؤتمر أيضاً تحديد ألوان الملابس الخاصة في مباريات، يوم غد الأحد، إذ سيرتدي المنتخب البحريني اللون الأحمر، بينما يكون الفريق الأردني باللون الأبيض، وفي المباراة الأخرى سيكون المنتخب الكويتي باللون الأزرق والسعودي باللون الأبيض.
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